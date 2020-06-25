» الإمارات تعيد تعليق رحلاتها بعد إصابة 26 مسافرًا بكورونا

25 يونيو 2020 - 07:04 م

علقت طيران الإمارات، أمس الأربعاء، رحلاتها مؤقتا من باكستان بعد الإعلان عن 26 إصابة بفيروس "كورونا" بين الركاب القادمين منها عبر دبي عند وصول رحلتهم إلى هونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم طيران الإمارات: "بعد الإعلان عن حالات كوفيد-19 إيجابية في هونغ كونغ لبعض الركاب الذين سافروا على إحدى رحلاتنا، اتخذت طيران الإمارات قرارا بتعليق خدمات الركاب مؤقتاً من باكستان، اعتباراً من الساعة الرابعة صباح اليوم الأربعاء 24 يونيو، بتوقيت إسلام آباد".

وتابع: "نعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية، وسوف نتخذ أي تدابير إضافية تفي بمتطلبات جميع الأطراف قبل أن نستأنف خدماتنا مرة أخرى من باكستان".

وأضاف: "كما نؤكد مرارا وتكرارا، فإن صحة وسلامة أفراد أطقمنا وعملائنا ومجتمعاتنا تأتي على رأس أولوياتنا دائما. وقد وضعت طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية في كل خطوة من رحلة المسافر على الأرض وفي الأجواء، للحد من مخاطر انتشار العدوى".

وكانت شركة "طيران الإمارات"، أعلنت رفع إجمالي خدماتها لنقل الركاب إلى 30 وجهة حول العالم، وذلك اعتباراً من 15 من يونيو الجاري، بعد موافقة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة برفع القيود المفروضة على حركة ركاب "الترانزيت".