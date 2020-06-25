البورصة تختتم تعاملات اليوم بخسارة فادحة

25 يونيو 2020 - 06:57 م

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وفقد رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه، مسجلا 586.8 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30 " بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10،890.48 نقطة، وتراجع كذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4،146.89 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX50 بنسبة 1.06 %، ليغلق عند مستوى 1،688.69 نقطة، وانخفض مؤشر "WEI-EGX100 " بنحو 1.04 %، ليغلق عند مستوى 2،165.73 نقطة.

كما انخفض مؤشر "EGX70- WEI " بنسبة 0.97 %، ليغلق عند مستوى 1،384.68 نقطة.