البورصة تختتم تعاملات اليوم بخسارة فادحة

محمد فضل- متابعات
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وفقد رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه، مسجلا 586.8 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30 " بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10،890.48 نقطة، وتراجع كذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4،146.89 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX50 بنسبة 1.06 %، ليغلق عند مستوى 1،688.69 نقطة، وانخفض مؤشر "WEI-EGX100 " بنحو 1.04 %، ليغلق عند مستوى 2،165.73 نقطة.
كما انخفض مؤشر "EGX70- WEI " بنسبة 0.97 %، ليغلق عند مستوى 1،384.68 نقطة.
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