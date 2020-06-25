مستشفى أبوخليفة تعلن خبرًا خزينًا عن رجاء الجداوي: ادعولها

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محمد فضل- متابعات

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تدهور

رجاء الجداوي

فقدان الوعي

مستشفى أبوخليفة

قال مصدر طبي من داخل مستشفى أبوخليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية لوسائل الإعلام اليوم الخميس، إن الفنانة رجاء الجداوي فاقدة للوعي، بعد أن تدهورت حالتها الصحية، غير أن نسبة الأكسجين في الدم منتظمة وجيدة مع جهاز التنفس.

وأضاف المصدر أنه لا يمكن إزالة جهاز التنفس الصناعي الاختراقي عن الفنانة المتواجدة في العناية المركزة في الوقت الراهن وهو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين؛ لأن نسبة الأكسجين في الدم من غيره 55%.

وطالب المصدر الطبي من الجمهور الدعاء للفنانة بأن يتم شفاؤها على خير، وأن يبتعدوا عن الإشاعات المتعلقة برجاء الجداوي.

وكانت أميرة ابنة الفنانة الوحيدة قد قالت أمس الأربعاء في رسالة جديدة لها بشأن الوضع الصحي لوالدتها:”لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده وإلا تعلمي يا أميرة والا تعلمي ربك قادر يحي العظام وهي رميم دي ثقتها دايما فيك يارب”.


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