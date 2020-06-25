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مصر وإسبانيا تنفذان تدريبًا مشترك بنطاق البحر الأحمر

الحياة السياسية

القوات البحرية
القوات البحرية

أحمد سالم

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نفذت القوات البحرية المصرية بالتعاون مع البحرية الإسبانية، تدريبًا بحيريًا عابرًا اليوم الخميس في نطاق البحر الأحمر.

وقالت المتحدث العسكري بإسم القوات المسحلة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إنه فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة ، نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة ( السويس ) والفرقاطة الإسبانية ( NUMANCIA ) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى فى جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للأسطولين المصرى والإسبانى ، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالى البحار.

وتابع بيان القوات المسلحة، أن التدريب يعد واحداً من التدريبات القتالية النوعية التى تساهم فى تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على إستعادة الكفاءة للوحدات وإعادة تموينها بالبحر.

يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الإسبانية فى فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى ، والإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.

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