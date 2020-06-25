» تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الوزارة في إفادتها اليومية، إنها سجلت 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد واحدة منها محليّة.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 1086.





وأوضحت أنه أجرى اليوم 6325 فحصا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 3555004.