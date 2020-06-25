«اصرفي عشان تتحرري».. هيدي كرم تثير الجدل عن عش الزوجية

قالت الفنانة هيدى كرم ، إن الرجل والمرأة في الدول الغربية يتشاركان بشكل كبير في مصاريف المنزل ، مؤكده ان المرأة هناك تتمتع باستقلاليتها وحريتها .
واضافت هيدى كرم ، من خلال تقديمها لبرنامج " راجل و 2 ستات " ، المذاع على فضائية ، " ON E " أنه إذا أرادت المرأة العربية أن تتمتع بنفس الاستقلالية مثلما يحدث في الغرب عليها أن تشارك أيضا في المصاريف .
وأشارت هيدى كرم ، الى أن الزوج قد لا يطلب من زوجته أن تشارك في مصاريف المنزل بمصر، ولكن قد يطلب أولادها منها شراء أشياء معينة وبالتالي لابد أن تساهم في مصاريف المنزل.
وتابعت من جانها الإعلامية شريهان ابو الحسن ، أن الحياة بين الزوجين مشاركة بينهما، مضيفة أننا نعيش الآن معاناة اقتصادية يشهدها العالم كله بسبب أزمة فيروس كورونا، وهناك ضغوط عديدة نشهدها الآن وأصبح هناك تطلعات أكبر.