مصر للطيران تعلن بدء حركة السفر لأكثر من 29 منطقة

قالت شركة مصر للطيران إنه في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من الأول من يوليو واستعداد وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر، مشيرة إلى أنه بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة اعتبارًا من الأول من يوليو 2020.

وأضافت الشركة في بيان، الخميس، أنه سيتم تشغيل رحلاتها إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة أفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين.

وأكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قائلًا: يأتي هذا القرار في ظل الاستعدادات المكثفة التي قامت بها شركة مصر للطيران وجميع شركاتها التابعة لاستقبال الركاب المسافرين على متن رحلات الشركة الوطنية اعتبارًا من الأول من يوليو>