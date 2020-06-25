» أمريكا تسجل 180 ألف حالة وفاة بكورونا بحلول أكتوبر

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توقع خبراء أن يصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى ما يقرب من 180 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس بحلول أكتوبر المقبل، إلا أنه يمكن إنقاذ ما يصل إلى 33 ألف شخص إذا ارتدى 95 في المائة على الأقل من الأشخاص الكمامة.
وتنبأ معهد المقاييس الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، 179 ألفًا و106 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد، وأشار إلى أن هذا الرقم يمكن أن ينخفض إلى 146 ألفًا و47 حالة وفاة، إذا كان 95 في المائة على الأقل من الأشخاص يرتدون أقنعة.

وحتى يوم الخميس، قتل الفيروس ما لا يقل عن 121 ألفًا و979 حالة، وأصاب ما يقرب من 2.4 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وقال كريستوفر موراي، مدير معهد المقاييس الصحية والتقييم بجامعة واشنطن: "ما من شك في أنه حتى مع انفتاح الولايات، ما زالت الولايات المتحدة تتصارع مع وباء كبير في مسار يزداد بداية في أواخر أغسطس ويتكثف في سبتمبر".

وأضاف: "يحتاج الناس إلى معرفة أن ارتداء الأقنعة يمكن أن يقلل من انتقال الفيروس بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، وأولئك الذين يرفضون يعرضون حياتهم وعائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم للخطر".

وشهدت ولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات مؤخرًا ارتفاع أعداد حالات الوفاة، لكن الوفيات لم ترتفع بعد بنفس المعدل، وهو اتجاه يمكن أن يتغير في الأسابيع المقبلة، وفقًا لما نقلته  صحيفة "نيويورك بوست" عن التقرير.

وقال موراي: "تشير الدول التي أبلغت عن أعمار الحالات المؤكدة إلى وجود عدد أكبر من الحالات التي يتم اكتشافها بين الأشخاص الأصغر سنًا الذين هم أقل عرضة للوفاة من كبار السن".

وأضاف: "يبقى أن نرى كيف سيحدث هذا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وإذا استمر انتقال العدوى، فقد نشهد زيادة في الإصابات بين السكان المعرضين للخطر".

وتتضمن توقعات المعهد، إعادة الإجراءات الصارمة للتباعد الاجتماعي عندما تصل الوفيات في اليوم إلى مستوى 8 لكل مليون شخص، لكن تكساس وفلوريدا فقط تصلان الآن إلى هذا المستوى قبل أكتوبر.

وقال موراي "إن الدول تحاول فعل التوازن الصعب المتمثل في الحفاظ على الصحة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي". لكنه اعترف بأن "الحلول ليست موحدة عبر المجتمعات".

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