رئيس الوزراء: الجيش مستعد تمامًا

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للحكومة اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض وبحث عدد من الملفات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه شرُف وبعض الوزراء بالتواجد وسط ضباط وجنود عدد من الوحدات المقاتلة للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، والتى شرفت بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لها فى مستهل هذا الاسبوع، مشيراً إلى الشعور بالفخر لدى كل مصرى بعدما شاهدناه من استعداد تام وكفاءة عالية لمختلف وحدات القوات المسلحة الباسلة، ومدى جاهزيتها لدرء أية أخطار قد تتعرض لها البلاد.

 وأكد رئيس الوزراء أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حاسمة وواضحة فيما يتعلق بحق مصر فى الدفاع عن أمنها القومى، مجدداً التأكيد على ثقته فى قدراتنا على مواجهة الأخطار التى تحدق بالمنطقة.

 ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب العديد من أجهزة الدولة المعنية بملف امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الأيام المتبقية من الامتحانات ستشهد مزيداً من التطوير والتحسين، وتعاملاً فورياً مع أى مستجدات تتعلق بسير عملية الامتحانات، مضيفاً أن إجراء امتحانات الثانوية العامة فى هذه الظروف التى تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كافة المشاركين فى هذه العملية، إنما يعد نجاحاً فى حد ذاته.   

وحول ما تم اتخاذه مؤخراً من عدد من القرارات فى إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وخاصة ما يتعلق بتنظيم الفتح التدريجي المنضبط لبعض الأنشطة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الدقيقة على مدار الساعة، من جانب الوزراء المعنيين والأجهزة التنفيذية فى المحافظات، للتأكد من تطبيق الضوابط والاجراءات التى أقرتها الحكومة، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات، مع التطبيق الصارم والفوري للعقوبات المقررة، والتى تتضمن الإغلاق الإدارى للمنشآت المخالفة.


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