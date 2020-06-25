تفاصيل الحالة الصحية لـ عبدالله مشرف وشقيقة وفاء عامر

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عبدالله مشرف
عبدالله مشرف

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فنان

جلطة

وفاء عامر

عبدالله مشرف

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن تعرض الفنان عبدالله مشرف لأزمة صحية وتم نقله إلى إحدى المستشفيات بعد اشتباه في إصابته بجلطة في المخ فجر اليوم الخميس.

من جانبه طمأن "مشرف" جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه بخير وحالته الصحية مستقرة، حسب اليوم السابع.

وقال"شوية برد فى ضهرى بسبب التكييف، لكن النقابة عملت الواجب ونقلونى المستشفى امبارح علشان اعمل شيك أب واطمن على صحتى".

 

وأكد مشرف أن الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين قام بنقله على الفور للمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية .

وصرح الفنان إيهاب فهمى وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن حالة عبد الله مشرف اشتباه فى جلطة بالمخ، لافتاً إلى أن النقابة تتابع حالته الصحية لحظة بلحظة وعلى رأسهم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكى.

فيما طلبت الفنانة ?وفاء عامر? الدعاء لشقيقتها نجلاء التي نُقلت الى المستشفى اثر اصابتها بجلطة.

وكتبت وفاء على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "دعواتكم لـ أختي الحاجة نجلاء جلطة و ارتفاع ضغط دم".

الجدير ذكره ان وفاء عامر ردت مؤخرا على مروجي اخبار وفاة الممثلة رجاء الجداوي بعد ان اصيبت بفيروس كورونا، ووجودها في العزل في المستشفى تحت إشراف الاطباء.

وتحدثت وفاء مع متابعيها عن عدة مواضيع، أهمها غضبها من شائعات وفاة رجاء الجداوي مؤكدة أن حياة البشر بين يدي الله قائلة: "متستعجلوش على موت الفنانين".


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