فنانة شهيرة تستعرض جسدها بالـ"هوت شورت" على البحر

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ايمان العميري
ايمان العميري

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بحر

فنانة

جسد

هوت شورت

إيمان العميري

أثارت الفنانة التونسية الشهيرة ?إيمان العميري، نجمة الموسم الخامس من برنامج "ستار اكاديمي"، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها وصرا لها من على البحر تستعرض أنوثتها وجسدها مرتدية هوت شورت.

ونشرت العميري صورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بالهوت شورت القصير المقلّم باللونين الأبيض والأسود في 3 صور جمعتها بصورة واحدة ،وبدت فيها بوضعيات مختلفة إحداها كانت تدير ظهرها للكاميرا بينما هي تنظر إليها، وفي وضعية أخرى بدت وهي جالسة على "درابزين" ويبدو أمامها البحر بينما مدت ساقها وأنزلت الأخرى، وفي الصورة الثالثة ضمت ساقيها الإثنتين وثنت ركبتيها ونسقت إطلالتها مع توب بيضاء بلا كمّين.

واعتاد جمهور "العميري" على إطلالتها الجريئة لكنها دائما ما تواجه هجوما واتهامات بالمتاجرة بجسدها من خلال استعراضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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