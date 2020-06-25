فيديو صادم.. قصة حب درامية تنتهي بمأساة

25 يونيو 2020 - 03:02 م

بعد قصة حب درامية بين شاب وفتاة، والتي لم تنجح بارتباطهما رسميًا بعد رفض الأهل زواجهما، قررا الشاب والفتاة الانتحار غرقًا بعد ربط بعضهما ببعض.

وفي التفاصيل التي نشرتها مواقع إيرانية، أقدم شاب وفتاة في إيران على الانتحار معا، بعدما رفض أهلهما زواجهما، وفقا لوسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن حبيبين من مدينة أنديكا بمحافظة خوزستان، أقدما يوم الاثنين الماضي على الانتحار سويّا.

وربط العاشقان أنفسهما بحبل معا وقفزا في سد مقاطعة أنديكا.

وقالت الوكالة إنه جرى انتشال جثة الشاب والفتاة يوم أمس، لافتة إلى أن أهالي المنطقة أكدوا أن حالة الانتحار سببها رفض عائلة الشابين زواجهما.

ونقلت وكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية عن أحد العاملين في منظمة الدفاع المدني قوله، إن الشاب يبلغ من العمر 22 عاما، والفتاة 18 عاما.

وذكرت الوكالة أن الشاب والفتاة كانت تربطهما علاقة عائلية وثيقة، كما أظهرت التحقيقات الأولية أنهما كانا ينويان الزواج، وهو ما عارضته العائلتين.