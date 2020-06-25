"صلاح": سعيد للعودة للعب من جديد

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أعرب اللاعب محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول، عن سعادته الكبيرة بانتصار الريدز، على كريستال بالاس برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال "صلاح" عقب انتهاء المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "قدمنا مباراة رائعة وكبيرة، وبلا شك جميع اللاعبين لم يقصروا ببذل أي مجهود، وكان لديهم حافز كبير منذ بداية اللقاء لتحقيق نتيجة كبيرة".
وأضاف "صلاح": "أنا سعيد للعودة للعب من جديد بعد توقف طويل للمسابقة، وأكثر ما أسعدني العودة المثالية لتسجيل الأهداف من جديد".

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