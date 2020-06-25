بيراميدز يزاحم الأهلى على هداف "ذئاب الجبل"

25 يونيو 2020 - 02:45 م





كثف مسئولو النادى الأهلى مفاوضاتهم مع نادى المقاولون العرب، لضم طاهر محمد طاهر نجم الفريق.

وشهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة بعد دخول بيراميدز طرفًا في المفاوضات وعرض على المقاولون 40 مليون جنيه.