» مرتضى منصور يزف بشرى سارة للاعبي الفريق الأول

25 يونيو 2020 - 02:39 م





قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن مستحقات لاعبي الفريق سيتم صرفها يوم الخميس المقبل وبعد الإنتهاء من الميزانية، مشيراً إلي أن الإدارة حريصة على توفير المناخ الأمثل للاعبين وصرف المستحقات المالية المتأخرة.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي في قناة الزمالك "كل اللاعبين أطالبهم بالذهاب والحصول على باقي مستحقاتهم يوم 2 يوليو المقبل".