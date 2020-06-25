» مرتضى منصور يزف بشرى سارة للاعبي الفريق الأول

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن مستحقات لاعبي الفريق سيتم صرفها يوم الخميس المقبل وبعد الإنتهاء من الميزانية، مشيراً إلي أن الإدارة حريصة على توفير المناخ الأمثل للاعبين وصرف المستحقات المالية المتأخرة.
وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي في قناة الزمالك "كل اللاعبين أطالبهم بالذهاب والحصول على باقي مستحقاتهم يوم 2 يوليو المقبل".
وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن كل ما يثار حول رحيل محمد عبدالغني مدافع الفريق لصفوف بيراميدز، كذب وليس له أي أساس من الصحة، موضحاً "هل يعقل أن لاعب صغير قمت بضمه للزمالك ليصبح لاعب مميز أقوم بالاستغناء عنه".