السودان لمجلس الأمن: سد النهضة يهدد حياة ملايين البشر

25 يونيو 2020 - 02:36 م

قال السودان، اليوم الخميس، إن ملء سد النهضة الإثيوبي سيعرض سلامة سد الروصيرص للخطر.















أبلغ السودان مجلس الأمن الدولي، اليوم، أن "حياة ملايين الناس مهددة إن تم ملء سد النهضة"، حسب قناة "العربية".

ووجهت الخارجية السودانية خطابا إلى مجلس الأمن بشأن موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي.









وطالب السودان في رسالته لمجلس الأمن بعدم ملء خزان سد النهضة قبل اتفاق الأطراف.









وتقدمت مصر أخيرا بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، وذلك تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.







