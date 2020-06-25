» صفقة جديدة على أعتاب نادى الزمالك

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مرتضى منصور

صيف

 
اقترب ظهير أيمن بيراميدز، من الانضمام لصفوف الزمالك الصيف المقبل. 
وينظر اللاعب حاليا موافقة ناديه على انتقاله إلى نادى الزمالك، فى الموسم الجديد.
فيما أكد  مصدر مقرب من اللاعب أنه حدثت اتصالات بينه وبين مسئولى النادى الأبيض خلال الفترة الأخيرة، وتم الاتفاق خلالها على الانتقال للنادى الأبيض فى الموسم المقبل.
وأكد المصدر أن بكار لم يشترط في أية أمور على الزمالك وإنه فقط طلب من مسئولى النادى الأبيض إنهاء الصفقة مع ناديه حيث سيتحدث معهم اللاعب حول رغبته فى الانتقال إلى صفوف الزمالك فى الموسم الجديد. 

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