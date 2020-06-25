السعودية تقرر عودة الحياة لطبيعتها بهذه الطريقة





نشرت وسائل الإعلام السعودية اليوم الخميس تفاصيل القرارات الجديدة لعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.وأوصت وزارة الصحة السعودية بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد او كوفيد19، مع رفع الإغلاق وعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.وأصدرت الصحة السعودية عدة شروط يجب توافرها ومع إعادة فتح دور السينما.وقالت الصحة السعودية إنه من الضرورة وضع ملصقات أرضية أو علامات واضحة لأماكن الوقوف، لتضمن تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين في مناطق الانتظار مثل المداخل، أماكن بيع التذاكر، أماكن بيع المأكولات والمشروبات، أو دورات المياه، وأن يكون تصميم كراسي أو مناطق الجلوس بطريقة تضمن تطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين عن طريق ترك مقعدين خاليين بين كل فرد والآخر من جميع الاتجاهات، كما سمحت بجلوس العائلة سويًا على أن يتم تطبيق التباعد بين أفرادها وبين بقية العملاء بمسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل.وأوصت صحة السعودية بضرورة تقليل الطاقة الاستيعابية إلى النصف لكل صالة عرض بما يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر أو كل أسرة وأخرى عن طريق وضع ملصقات على الكراسي توضح مكان الجلوس أو تحديد ذلك مسبقًا وقت شراء التذاكر.وطرحت وزارة الصحةفكرة الحجز الالكتروني أي أن تكون زيارة دور السينما عن طريق شراء التذاكر من المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة للحجز، لأن ذلك يقلل التزاحم والتجمعات الكبيرة عند شباك التذاكر ويسهل عملية التنظيم.واقترحت الوزارة تخصيص مداخل ومخارج معينة مع وضع منظمين عند الأبواب للتأكد من عملية دخول وخروج العملاء ومنع التزاحم والتأكد من وجود مسافات بينهم ويفضل أن يكون المنظمون من حراس الأمن.وأكدت الصحة على ضرورة توزيع مطهرات الأيدي، ووضعها في أماكن بارزة عند الأبواب ودورات المياه بحيث يسهل الوصول إليها من قبل جميع الزوار، والتأكد من أن يكون مطهر الأيدي يحتوي على 60-80% من الكحول موافقًا لشروط الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يجب توفير المناديل الورقية ووضعها في أماكن بارزة، مع الالتزام بتطهير الأسطح البيئية الأكثر لمسًا (كمقابض الأبواب ومساند اليد وخلافه) من قبل مرتادي دور السينما وذلك بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء واتباع الإرشادات الواردة في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19.وأكدت وزارة الصحة ضرورة منع التزاحم عند الحمامات ودورات المياه وذلك بوضع الملصقات الأرضية أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل بحيث تضمن مسافة آمنة بمقدار متر ونصف إلى مترين بين كل شخص وآخر، مع الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، والحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة في دور السينما بواقع 25 دورة بالساعة بصالات العرض والأماكن المشتركة.وقالت الوزارة السعودية أنه يجب تطبيق الإجراءات والاحترازات الواردة في دليل التعامل مع الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 بمقر العمل والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.وأكدت وزارة الصحة السعودية أنه يجب أن تتم توعية العاملين والزوار والقائمين على دور السينما عن أعراض المرض ووسائل انتقال المرض وخطورته وتوعيتهم بتجنب الذهاب للعمل في حال ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.