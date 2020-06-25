شاهد.. صورة نادرة جدًا لـ رجاء الجداوي بفستان الزفاف

25 يونيو 2020 - 01:51 م

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للفنانة رجاء الجداوي بفستان الزفاف.







وظهرت "الجداوي" من خلالها وهي ترتدي فستان الزفاف، حيث تزوجت الفنانة رجاء من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر 1970.







يذكر أن النجمة القديرة رجاء الجداوي اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.







