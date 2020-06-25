» "شيخ الحارة " يفوز بأفضل برنامج حواري في رمضان

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فاز برنامج "شيخ الحارة والجريئة" للإعلامية إيناس الدغيدى، والذى كان يعرض على شاشة القاهرة والناس في شهر رمضان الماضي، بجائزة أفضل برنامج حوارى بالوطن العربي، فى استفتاء برنامج "ET بالعربى"، والذى يذاع على قناة"إم بي سي مصر".

وأثارت تصريحات الضيوف على مدار الحلقات المختلفة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت اسم البرنامج، يظهر فى قوائم "الأكثر تداولا"، و"الأكثر بحثا" على جوجل والسوشيال ميديا.

كان لتصريحات الضيوف فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، تبعيات على المواقع الاخبارية والقنوات التليفزيونية، وأيضا السوشيال ميديا، مثل قضية تحول ابنة هشام سليم من أنثى إلى ذكر، وتصريحات للمطربين الشعبيين حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، وكذلك الملحن الكبير حلمى بكر والاعلامى الكبير مفيد فوزى وغيرهم من النجوم والنجمات الذين استضافهم البرنامج على مدار 30 حلقة.

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