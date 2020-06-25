» "بها تهوية ديناميكية".. خبر سار من السكة الحديد للمواطنين

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إكسترا نيوز

السكة الحديد

اشرف رسلان

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنهم يستقبلون اليوم الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية ضمن صفقة 1300 عربة. 

وأضاف "رسلان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك 22 عربة وصلوا بالفعل إلى ميناء الإسكندرية، وهم من الدرجة العادية ذات التهوية الديناميكية.

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الـ 1300 عربة يمثلون نحو 40% من قوام أسطول السكك الحديدية، معقبا :" توجد شفافية كاملة في كافة الصفقات الخاصة بالقطارات".

ووصلت ميناء الإسكندرية، أمس الأربعاء، الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة بواقع 22 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد للركاب.

تعد الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، وذلك بتكلفة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

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