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"الفلوس موجودة في حسابهم" خبر سار للعمالة غير المنتظمة

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القوي العاملة

الأولى

العمالة غير المنتظمة

أكد هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن اليوم هو الأخير لصرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، قائلا : "الفلوس موجودة في حساب المستحق، ويقدر يسحبها من الماكينات في أي وقت". 

وأضاف "سعد الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن عدد المستحقين لصرف المنحة يبلغ مليون و600 ألف مواطن.

و أوضح المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أنهم كانوا يصرفون المنحة على مدار الأربع أيام الماضية بواقع 260 ألف مستحق يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.

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