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الأردن يسير رحلات لإعادة العالقين الفلسطينيين في دول العالم

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وكالات- الدويني فولي

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فلسطين

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فيروس كورونا

عالقين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن خارطة تحرك عملية ومواعيد لرحلات الطائرات الملكية الأردنية لإجلاء أعداد كبيرة من العالقين الفلسطينيين في عدة دول.
وأوضحت في بيان صحفي، أن "ذلك تم بالشراكة مع جهاز المخابرات الفلسطينية العامة وبجهود مضنية بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى المملكة، وبتنسيق ومتابعة متواصلة مع وزارة الخارجية الأردنية والأجهزة والسلطات والهيئات المختصة.

وبينت الوزارة مواعيد الرحلات كالاتي:

- يوم 28 يونيو رحلة قادمة من موسكو تقل جميع العالقين في روسيا ويقدر عددهم 246.

- يوم 29 يونيو ستصل طائرة هندية إلى الأردن تقل مساعدات طبية، وعلى متنها 12 عالقا فلسطينيا، بمن فيهم 5 حالات كانت في رحلة علاج إلى الهند.

- يوم 30 يونيو مغادرة ما يزيد عن 74 عالقا فلسطينيا من الضفة الغربية عبر معبر الكرامة إلى الإمارات.


- يوم 30 يونيو بدء الرحلات الجوية للناقل الوطني الأردني لإجلاء ما يزيد عن 1100 عالق في تركيا.

- يوم 1 يوليو تحرك طائرة للملكية لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية - شيكاغو.

- يوم 2 يوليو رحلة إلى السعودية لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين هناك.

- يوم 2 يوليو رحلة لإجلاء العالقين من الجزائر.

وأعلنت الوزارة، أن عملية حجز العالقين وشراء تذاكر السفر على تلك الرحلات بدأت بالفعل، مؤكدة أن العمل جار على قدم وساق مع الأردن لترتيب مواعيد رحلات طيران لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين من دول شرق آسيا وأوروبا وبريطانيا وبقية الدول.

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