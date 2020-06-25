» ظهور 5 حالات مصابة بكورونا بـ "طنطا"

25 يونيو 2020 - 12:36 م





أعلن أيمن المزين، المدير الفني لصفوف نادي طنطا، ظهور خمس حالات مصابة بفيروس كورونا وسط الفريق بين اللاعبين والجهاز الفني في الوقت الحالي.





وقال "المزين"، فى تصريحات صحفية له، إنه تلقى خبر إيجابية "المسحات" على 5 من الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، وتم إبلاغ المصابين بنتيجة المسحة، من أجل أن يعزلوا أنفسهم منزليا ويتم صرف البروتوكول الصحي لهم.



