مواجهة خطيرة بين دولتين نوويتين .. صور أقمار صناعية تكشف هذا الأمر

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عبد القادر وحيد- وكالات

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الهند

الصين

صور

أقمار صناعية

سلطت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية، الضوء على نشاط إنشائي جديد خلال الأسبوع الذي أعقب الشجار اليدوي، بين الصين والهند.

وتعكس الصور احتمال انهيار الاتفاق بسبب تعارض مطالب الطرفين بالسيادة على الأراضي.

كما أظهرت الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء هياكل صينية ممتدة على منحدر يطل على نهر جالوان.

وتقول الهند إن المنطقة التي بنيت عليها المنشآت تقع على جانبها من حدود خط السيطرة الفعلية غير المرسمة بدقة بين البلدين.

بينما تقول الصين إن وادي جالوان بأكمله أرض تابعة لها وتلقي باللوم على القوات الهندية في بدء الاشتباكات.

وبحسب ما ذكرنه رويترز يشمل النشاط الجديد خياما مموهة أو هياكل مغطاة بجوار قاعدة المنحدر وعلى مسافة قريبة منها، وهو ما قد يكون معسكرا جديدا تحت الإنشاء بجدران أو حواجز.

بينما يظهر على الجانب الهندي، حواجز دفاعية في أحدث الصور لم تكن ظاهرة في صور التقطت في مايو.

وكان قادة عسكريون من الهند والصين قد اتفقوا الاثنين الماضي  على إنهاء مواجهة دامت أسابيع عند عدة مواقع على طول الحدود المتنازع عليها بعد الاشتباك الذي دار في 15 يونيو بوادي جالوان وقتل فيه 20 جنديا هنديا.

 


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