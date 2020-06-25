» أشعلت النيران في نفسها بسبب حفلات الزفاف.. سبب آخر لن تتخيله

25 يونيو 2020 - 11:51 ص

في واقعة غريبة ونادرة، أقدمت شابة فلسطينية أمس الأربعاء، على إضرام النار في جسدها أمام مبنى محافظة طولكرم بالضفة الغربية.

وفي التفاصيل فقد حدثت الواقعة عقب قرار الحكومة الفلسطينية بمنع حفلات الزفاف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقب تداول الواقعة على مواقع التواصل، نفى محافظ المدينة أن سبب إشعال الشابة النيران في نفسها هو إلغاء حفلات الزفاف.

وأضاف أن سبب ما أقدمت عليه هو مطالبتها بمعرفة مصير ابنها الموقوف على خلفية قضية معينة.

وأوضح المحافظ أن سبب تلك الشائعة هو تواجد السيدة بالصدفة أمام وقفة احتجاجية لأصحاب قاعات الأفراح أمام مبنى المحافظة، حيث قامت بالواقعة، فنسبت لاحتجاج أصحاب قاعات الأفراح.