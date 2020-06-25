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بدأ بـ 4 مليارات جرعة.. إنتاج لقاح كورونا

بدأ بـ 4 مليارات جرعة.. إنتاج لقاح كورونا

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بدأ بـ 4 مليارات جرعة.. إنتاج لقاح كورونا

صحة وتغذية

بدأ بـ 4 مليارات جرعة.. إنتاج لقاح كورونا
بدأ بـ 4 مليارات جرعة.. إنتاج لقاح كورونا

عبد القادر وحيد- متابعات

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النرويج

جرعة

4 مليارات

لقاح كورونا

التحالف العلمي

أعلن تحالف علمي مدعم من 14 حكومة حول العالم توصله للقاح كورونا، في خطوة مهمة للقضاء على الفيروس المستجد.

وأكد التحالف أنه تم إنتاج 4 مليارات جرعة سنويا، وذلك بعد إنفاق 829 مليون دولار على أبحاث اللقاح حتى الآن.

وقال أحد الباحثين بالتحالف العلمي" جيمس روبنسون، والذي يتخذ من النرويج مقرا له إننا نعرف أن في مقدورنا إنتاج ملياري جرعة نحددها كنوع من الحد الأدنى لما نستهدفه .

يأتي هذا في الوقت الذي لم يحصل فيه التحالف على الموافقة على اللقاح بعد،  لكنه لديه بالفعل قائمة طلبات لسلاسل للتصنيع والإمداد لضمان توزيع اللقاح بالتساوي في أنحاء العالم، حيث تم تحديد نحو 10 مواقع إقليمية.


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