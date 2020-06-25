» شاهد.. كمامة الباذنجان أحدث أساليب الوقاية من كورونا

25 يونيو 2020 - 11:27 ص

عرضت قناة "العربية" مقطع فيديو يظهر استخدام شيف أردني الباذنجان في صناعة الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.







وقال الشيف عمر سرتاوس، صاحب الفكرة، في تقرير تلفزيوني، إنهم يتعايشون مع كورونا ويبدعون في عملهم .





وأوضح أنه فكر في إنتاج كمامة من الباذنجان من خلال أخذ القشرة الخارجية ورشها بالملح قبل وضعها في الفرن لتتحول إلى جلد قابل للتصنيع.







شاهد الفيديو..





