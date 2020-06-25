» الحكم على سعودية اعتدت على معلمين أحدهما مصري

25 يونيو 2020 - 11:27 ص

قضت المحكمة الجزائية السعودية بالسجن عاما و15 يوما على ولي أمر طالب اعتدت ضربا على معلمين اثنين مصري وسعودي في وقت خروج الطلاب من إحدى المدارس الأھلية بالرياض في نوفمبر 2018.





وكشف المحامي عبد العزيز المھايلي، عن أن محامي المدعى عليھا عرض تسوية على المعلمين المعتدى عليھما قدرھا 100 ألف ريال للتنازل، إلا أنھما رفضا.





وأكد المھايلي أن ولية أمر الطالب ھي من تقدمت بالشكوى بداية لدى مركز الشرطة ليتم استدعاء المعلمين، وعند حضورھما قدما الشكوى ضدھا لاعتدائھا عليھما بالضرب، لتحول القضية بعد ذلك إلى النيابة العامة.





وأضاف: "أحيلت قضيتان إلى المحكمة، قضية من ولية الأمر ضد المعلمين

والعكس، ورفعت النيابة العامة بذلك قضية ضد ولية الأمر وقضية ضد المعلمين، في حين صرف النظر عن القضية المرفوعة ضد المعلمين بعد شھادة الشھود بأن ولية الأمر ھي التي اعتدت على المعلمين وأساءت التصرف معھما لفظياً، ليحكم القاضي برد دعواھا وإكمال إجراءات دعوى المعلمين من قبل المدعي العام".



