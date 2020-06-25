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المحظوظ.. تحول إلى مليونير بعد عثوره على " حجرين كريمين"

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المحظوظ.. تحول إلى مليونير بعد عثوره على " حجرين كريمين"
المحظوظ.. تحول إلى مليونير بعد عثوره على " حجرين كريمين"

عبد القادر وحيد- متابعات

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تنزانيا

مليونير

حجرين كريمين

لايزر

تحول عامل فقير في تنزانيا إلى مليونير، عقب عثوره على حجرين كريمين.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن عامل المناجم سانينيو لايزر عثر على حجرين كريمين من نوع "تنزانيت" النادر، ذي اللونين الأزرق والبنفسجي الداكنين.

وأضافت الصحيفة أن الحجرين اللذين عثر عليهم لايزر هما الأكبر من نوعيهما حتى الآن، إذ يبلغ وزنهما 15 كيلوجراما، وتقدر قيمتهما بنحو 3.3 مليون دولار.

وأوضحت أن العامل عثر على الحجرين في أحد المناجم المحاطة بجدار عال لمنع التهريب منه، شمالي تنزانيا.

وكانت تنزانيا قد أنشأت العام الماضي مراكز تجارية في جميع أنحاء البلاد للسماح لعمال المناجم الأحرار غير التابعين لأي شركة، ببيع الأحجار الكريمة والذهب للحكومة، بحسب سكاي نيوز.

وقد تم تصوير لايزر على شاشة التلفزيون التنزاني وهو يحصل على شيك بقيمة 7.74 مليار شلن (نحو 3.3 مليون دولار)، بعد أن اشترى بنك تنزانيا الحجرين الكريمين.

وصرح العامل البسيط لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أنه سينظم حفلاً كبيراً بمناسبة حلم الملايين الذي تحقق.


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