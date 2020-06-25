مكرم محمد أحمد لـ"موسى": "زعق شوية"

25 يونيو 2020 - 11:00 ص

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رضاه التام عن الفترة التي تولى فيها رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، :" أنا راض عن فترة رئاستي ".

وأضاف مكرم محمد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه على الرغم من عدم الأداء في بعض الملفات، لكنه لم ير نفسه مقصرا.

وتابع: "ربما لم نحقق المطلوب في كل شيء ،لكن قدمنا الكثير والكثير من أجل الارتقاء بهذه المهنة". وبدوره شكر الإعلامي ،ضيفه قائلا: "شكرا ليك الكاتب الكبير، ليقاطعه مكرم، قائلا: "زعق شوية "، ليكرر الإعلامي الشكر بصوت مرتفع "شكرا ليك الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد".

