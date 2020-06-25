» صادم .. إصابة 6 لاعبين بالنصر بكورونا

25 يونيو 2020 - 10:51 ص

كشف الإعلامي الرياضي السعودي عبدالرحمن الفريح، عن موقفه بشأن استئناف بطولة كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين حيث طالب بإلغائه.





وكتب عبدالرحمن الفريح، عبر "تويتر"، "في النصر 6 إصابات تأكدت هذا اليوم بفيروس كورونا، هناك آخرون لم تظهر نتائجهم.. دعواتنا لهم بالشفاء العاجل".





وأضاف "لازلتُ أقول: صحة الجميع ومن بينهم العاملين في الأندية اهم من دوري وكرة قدم.. اذا كانت الجائحة مستمرة مع بدايات الدوري فالإلغاء أفضل وإذا انتهت فهذا ما يتمناه الجميع".



