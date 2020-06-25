أول رد لـ"مفيد فوزي" على فيديو "خدلك واحدة"

25 يونيو 2020 - 10:49 ص

عقب الإعلامي مفيد فوزي، على فيديو "خدلك واحدة"، بعد مرور أكثر من 20 عامًا على تصويره، عقب إعادة تداوله في الساعات القليلة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي.







وروي "فوزي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "شارع النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، تفاصيل الفيديو الخاص بـ"هند حسني"، قائلا: "إنه كان طلب من الفنان الراحل فؤاد المهندس أن يقيم حوارًا معها، ولكنه حذره من أنها طفلة مشاغبة للغاية".







وأضاف: "طلبت من فؤاد المهندس أعمل حوار معها، قالي خد بالك إنها لمضة، ولكن لقيت ردودها لا علاقة لها بالأطفال ولا ببنت صغيرة، لقيت عندها ثقة شديدة، ردت عليا ردودًا قاتلة، عندها شعور وهي بتتكلم أن مفيش نقاش لكلامها".







وتابع: "معقولة يا هند بكلمك بعد كل السنين ديه، الناس كلها شافت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وقلبتي البشرية".

