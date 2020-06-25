  • الخميس 25 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:16 م
Advertisements
بحث متقدم
بدأ بـ 4 مليارات جرعة.. إنتاج لقاح كورونا

بدأ بـ 4 مليارات جرعة.. إنتاج لقاح كورونا

مفيد فوزي

أول رد لـ"مفيد فوزي" على فيديو "خدلك واحدة"

أحمد موسي

مكرم محمد أحمد لـ"موسى": "زعق شوية"

زوجة ونصف مليون جنيه.. جريمة قتل هزت الوراق

زوجة ونصف مليون جنيه.. جريمة قتل هزت الوراق

مصطفى الفقي

الفقي : حل واحد أمام مصر لإنهاء أزمة السد

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

خلال ساعات.. ترامب يلقي بيانا مهما بشأن مخطط الضم الإسرائيلي

مرتضى منصور

مرتضى منصور يطالب بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء

قتيلة طلخا

تفاصيل مبكية عن "قتيلة طلخا" يرويها والدها

الملك سلمان وولي عهده

تطاول على الملك سلمان.. أمير سعودي يفاجئ "بن بريك" بهذا الأمر

وزير الري

وزير الري: علاقتنا بإثيوبيا زواج كاثوليكي

أول رد لـ"مفيد فوزي" على فيديو "خدلك واحدة"

الحياة السياسية

مفيد فوزي
مفيد فوزي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ محمد رمضان بعد القبض على زوج شقيقته

#

أول رد من"هيفاء وهبى" على دعوى إثبات زواجها من "وزيري"

#

أول تعليق لـ" مودل روز" على تصدرها الترند بـ"فضيحة"

#

«الصحة»: مصر تعاقدت على أول دفعة علاج لـ"كورونا"

النهار

مفيد فوزي

شارع النهار

عقب الإعلامي مفيد فوزي، على فيديو "خدلك واحدة"، بعد مرور أكثر من 20 عامًا على تصويره، عقب إعادة تداوله في الساعات القليلة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي. 

وروي "فوزي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "شارع النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، تفاصيل الفيديو الخاص بـ"هند حسني"، قائلا: "إنه كان طلب من الفنان الراحل فؤاد المهندس أن يقيم حوارًا معها، ولكنه حذره من أنها طفلة مشاغبة للغاية".

وأضاف: "طلبت من فؤاد المهندس أعمل حوار معها، قالي خد بالك إنها لمضة، ولكن لقيت ردودها لا علاقة لها بالأطفال ولا ببنت صغيرة، لقيت عندها ثقة شديدة، ردت عليا ردودًا قاتلة، عندها شعور وهي بتتكلم أن مفيش نقاش لكلامها".

وتابع: "معقولة يا هند بكلمك بعد كل السنين ديه، الناس كلها شافت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وقلبتي البشرية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أمير مرتضى: مش هنجبر اللاعبين على خوض الدورى
» وزير الأوقاف: قمنا بهذا العمل احتساباً لوجه الله
» شاهد.. كمامة الباذنجان أحدث أساليب الوقاية من كورونا
» الحكم على سعودية اعتدت على معلمين أحدهما مصري
» أشعلت النيران في نفسها بسبب حفلات الزفاف.. سبب آخر لن تتخيله
» صادم .. إصابة 6 لاعبين بالنصر بكورونا
» المحظوظ.. تحول إلى مليونير بعد عثوره على " حجرين كريمين"
» تظاهرات أمام القصر الجمهوري في لبنان تحت شعار «لا ثقة»
» مسئول: السعر على الخاص جملة مخالفة للقانون
» اختطاف سفينة كورية جنوبية غرب أفريقيا
» السفير السعودي: استمرار الحج قنبلة موقوتة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية