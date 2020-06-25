» تظاهرات أمام القصر الجمهوري في لبنان تحت شعار «لا ثقة»

25 يونيو 2020 - 10:27 ص

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، ببدء توافد المحتجين على طريق القصر الجمهوري، وتجمعهم رافعين الأعلام اللبنانية.





ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، جاء ذلك تلبية لدعوة لاعتصامات صامتة تحت عنوان "لا ثقة".





كما طالب المعتصمون بتطبيق القرار 1559 رافعين اليافطات المطالبة بذلك.



