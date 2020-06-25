الفقي : حل واحد أمام مصر لإنهاء أزمة السد

25 يونيو 2020 - 10:25 ص

قال المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن قضية النيل بمثابة أمن قومي، معقبا: "أخطر ما يمكن استغلاله هي محاولة الترويج أن إثيوبيا جزء من أفريقيا السمراء في مواجهة شمال أفريقيا ده كلام خطير جدا، فمحدش يلعب اللعبة دي".







وأضاف "الفقي"، من خلال تقنية "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب على مصر أن تسلك الطريق القانوني الذي يسمح لها من خلال مجلس الأمن أن يكون منبر دولي يستمع له الجميع لحل الأزمة .







وتابع:" يجب أن يدرك العالم أن مصر لديها مشكلة تهدد استقرار منطقة من مناطق العالم، وتحمل الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن مسئولية ما يحدث".

