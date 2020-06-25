شبكة لبيع الأطفال على الإنترنت بعاصمة إسلامية

25 يونيو 2020 - 10:06 ص

في واقعة صادمة، أقدمت مجموعة على بيع الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة في ظل تفشي الفقر في إيران وانهيار العملة، والتي شغلت الشارع الإيراني مؤخرا.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا، فإن شرطة الجرائم الإلكترونية تعرفت على هوية شخص نشر إعلانا لبيع العديد من الأطفال في الفضاء الإلكتروني، وجرى اعتقاله بعد ساعات من إعلانه.

وقالت الشرطة إنه تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص واعتقال الذين باعوا ثلاثة أطفال في الفضاء الإلكتروني.

ونجحت المجموعة في بيع رضيعين، بقيمة تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون ريال إيراني.

يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه إيران ظروف اقتصادية سيئة وتردي في الأحوال المعيشية.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في إيران في تدني الأحوال المعيشية، حيث يعيش الإيرانيون أسوأ أحوال معشية طيلة الأربعة عقود الماضية، منذ اندلاع ما سمى بالثورة الإسلامية.