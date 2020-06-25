خلال ساعات.. ترامب يلقي بيانا مهما بشأن مخطط الضم الإسرائيلي

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وكالات- الدويني فولي

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ترامب

مخطط

الضم

قالت مستشارة البيت الأبيض "كيلان كونواي"، إن دونالد ترامب سيدلي اليوم، الخميس، ببيان بخصوص خطة الضم، والتي من المتوقع البدء بها في الأول من يوليو، في ضوء المحادثات، التي تجري في البيت الأبيض حول القضية

وأضافت كونواي، في تصريح للصحفيين: "أعتقد أن الرئيس سيكون لديه ما يقوله بشأن هذه القضية، وسيكون له مؤتمر صحفي حول ذلك، وهو يحاول أن يكون وكيل سلام في المنطقة".

وقالت كونواي: "هناك محادثات جارية حول هذه القضية".

في الوقت نفسه، ناقش المسئولون في البيت الأبيض نية إسرائيل تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة وغور الأردن هذا الأسبوع، بموجب خطة ترامب للسلام.

وحذر مسئولون أوروبيون في الأيام الأخيرة من أن العمل الأحادي من جانب إسرائيل في المناطق المتنازع عليها مخالف للقانون الدولي.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن هناك تقديرات بأنه قد يكون هناك احتفال بالضم في البيت الأبيض، يحضره رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الوزراء بيني جانتس. 

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