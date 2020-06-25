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لا صوت يعلو التكدس أمام لجان طوخ في امتحانات الثانوية العامة

الحياة السياسية

لا صوت يعلو التكدس أمام لجان طوخ في امتحانات الثانوية العامة
لا صوت يعلو التكدس أمام لجان طوخ في امتحانات الثانوية العامة

عبد القادر وحيد- متابعات

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اللجنة

الثانوية العامة

طوخ

التكدس

وسط غياب تام للتنظيم، شهدت اللجنة الفرعية للثانوية العامة بمدرسة العمار الثانوية التابعة لإدارة طوخ التعليمية، تكدسا شديدا للطلاب،  بالرغم من وجود الحواجز الحديدية لتنظيم عمليات الدخول والخروج.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم التشديد على مديري الإدارات ورؤساء اللجان بتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، بتواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف وتكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.

وأكد عجلان ضرورة تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتى الساعة التاسعة صباحا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين وتواجد كل من المعاونين وعاملين والعضو القانوني باللجنة لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم.



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