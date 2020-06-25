بسمة وهبة: اللي بتعملوه غلط وأخرته كارثة

25 يونيو 2020 - 09:55 ص





انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، تردد طلاب الثانوية العامة، على مراكز الدروس الخصوصية، قائلة: "اللي بتعملوه ده غلط".







وأضافت "وهبة"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"، قائلة: أوعوا تخلوا نفسكم عرضة لكارثة" كورونا" بسبب مراكز الدروس الخصوصية، فقد تعرضوا أسركم وزملاءكم للإصابة بفيروس كورونا".







وتابعت: "كل شخص يجب أن يكون مسئولا عن نفسه، مراكز الدروس الخصوصية آخرتها كوارث وفيه مليون طريقة تانية، محبكتش دلوقتي تنزلوا دروس خصوصية بهذه الأعداد في ظل تلك الظروف الحالية".

