بسمة وهبة: اللي بتعملوه غلط وأخرته كارثة

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الثانوية العامة

أون


انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، تردد طلاب الثانوية العامة، على مراكز الدروس الخصوصية، قائلة: "اللي بتعملوه ده غلط".

وأضافت "وهبة"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"، قائلة: أوعوا تخلوا نفسكم عرضة لكارثة" كورونا" بسبب مراكز الدروس الخصوصية، فقد تعرضوا أسركم وزملاءكم للإصابة بفيروس كورونا".

وتابعت: "كل شخص يجب أن يكون مسئولا عن نفسه، مراكز الدروس الخصوصية آخرتها كوارث وفيه مليون طريقة تانية، محبكتش دلوقتي تنزلوا دروس خصوصية بهذه الأعداد في ظل تلك الظروف الحالية".

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