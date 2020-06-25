تفاصيل مبكية عن "قتيلة طلخا" يرويها والدها

25 يونيو 2020 - 09:49 ص

سرد عادل حسن، والد طالبة طلخا، التي حرض زوجها على اغتصابها وقتلها، في أول ظهور إعلامي له تفاصيل الواقعة، قائلا: "كانت صدمة بالنسبة لي، والحمد لله إن ربنا فضحه".







وأضاف "حسن"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "بنتنا شريفة وبريئة، زوجها حاول يتسبب في فضيحتها ولكن ربنا حماها من المكيدة".







واعترف الزوج في تحقيقات النيابة أنه دبر لفضح زوجته فضيحة جنسية فقط، باستئجار أحد الأشخاص وجعله يدخل منزلها أثناء نومها، وأن يأتي هو بدوره ويضبطهما، ولكن عندما دخل ذلك الشخص إلى المنزل وجدها مستيقظة فقتلها، واغتصبها.

