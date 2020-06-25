الكويت.. وضعا على قوائم الترقب وأدارا موقعين لأفلام فاضحة

25 يونيو 2020 - 09:30 ص

صدرت تعليمات من قطاع الأمن الجنائي خلال الأيام الماضية بإبعاد وافدْين عربييْن مع إدراج اسميهما على قوائم غير المصرح لهما بدخول البلاد مجددا، وذلك عقب ضبطهما يقومان ببث مقاطع لأفلام فاضحة على موقع تويتر.

واعترف الوافدان بما صدر عنهما من تهم خادشة للحياء العام، وبررا ما قاما به بأنهما رغبا في زيادة أعداد المتابعين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، فإن إدارة الجرائم الإلكترونية وفي إطار رصدها لما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت حسابين على تويتر اعتادا بث مقاطع لأفلام مخلة.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم عمل التحريات وتبينت أن الوافدين هما من جنسية عربية ويديران الحسابين، وعليه جرى إصدار أمر بضبطهما.

وتابع: ولدى عرض المقاطع التي قاما ببثها اعترفا بأنهما فعلا ذلك بقصد زيادة أعداد المتابعين لهما أسوة بما يصدر عن مشاهير على السوشيال ميديا.

كما حذر المصدر الأمني من خطورة نشر ما يسيء للآداب العامة على مواقع التواصل، مشددا أن إدارة الجرائم الإلكترونية والإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر تقومان برصد ومتابعة أي أمور تخالف الآداب العامة ولا تتهاونان مع كل من يسيء استخدام مواقع التواصل.