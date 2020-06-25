تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن زواج المرأة

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بي إن سبورت

انيا الافندى

أم سلمة

زواج المرأة

أثارت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي تفاعلا واسعا بتدوينة لها ، والتي استدلت فيها بقصة مأثورة من السيرة النبوية، عن علاقة السيدة أم سلمة بزوجها الصحابي أبو سلمة.

وكتبت الأفندي على حسابها :" قالت أم سلمة رضي الله عنها لزوجها : تعال أعاهدك وتعاهدني أن لا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك قال: أتطيعيني؟ قالت: نعم قال: إذا مت تزوجي..فاللهم ارزق أم سلمة بعدي رج? خيرا مني ? يحزنها و? يؤذيها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم".

وعلق أحد متابعيها قائلا : "  وأم سلمة تأتي اتشوف النساء تاع هذا الزمن".

وعلق آخر:" سبحان الله كان راضي عليها حتى  دعى لها دعوة من القلب  .. تزوجت سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام .. الازواج الحين حدث ولا حرج تقول داخلين حرب .. إلا من رحم ربك.. ربي يرزقنا من يدعينا".

يذكر أن السيدة أم مسلمة رضي الله عنها كانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلك وكانت شديدة الغيرة، حتى دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عنها ذلك.

وقد كانت آخر زوجات النبي عليه السلام موتا، وعاشت حتى شهدت مقتل الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، وتألمت لمقتله كثيرا.


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