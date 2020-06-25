  • الخميس 25 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:21 ص
Advertisements
بحث متقدم
وباء غير كورونا

وصل لـ 20 دولة .. وباء فتاك غير كورونا

تفاصيل رسالة حملها الدويلة من الشيخ للملك سلمان

تفاصيل رسالة حملها الدويلة من الشيخ صباح للملك سلمان

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن زواج المرأة

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن زواج المرأة

بعد تراجع طفيف.. استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

بعد تراجع طفيف.. استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

قرقاش

الإمارات: ندعم فرنسا ضد الأعمال العدوانية لتركيا

صلاح

جماهير مانشستر سيتي مصدومة من صلاح بسبب تصريجه المفاجئ

رجاء الجداوي

رسالة مفاجئة من ابنة رجاء الجداوي بعد تدهور صحتها

أبو تريكة

رد مفاجيء من أبو تريكة حين طلب منه مذيع "بي إن سبورت: تقييم صلاح

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وزيرة الصحة

بيان اليوم.. تسجيل 1420 إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة

صورة نادرة لنجم الزمالك أثناء توقيعه للفريق تشعل تويتر

الرياضة

هيثم فاروق
هيثم فاروق

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

صورة نادرة للملك عبد الله مع شقيقته تشعل مواقع التواصل

#

أسطورة ليفربول ينشر صورة خليعة برفقة صورة لـ «ترامب»

#

تعليق ناري من أسطورة منتخب مصر على الخوض في عرض زوجة شيكابالا

#

صورة نادرة للشيخ أحمد ديدات في طفولته تشعل تويتر

هيثم فاروق

نشر هيثم فاروق - نجم الزمالك السابق - صورة نادرة لنفسه أثناء توقيعه للأبيض قبل أكثر من 21 سنة.

وقال تعليقا على الصورة: في مثل هذا اليوم من عام 1999.قمت بتوقيع عقد انضمامي لنادي الزمالك في صالة حنفي بسطان وذلك في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك وتم تقديمي لجماهير القلعة البيضاء. تي شيرت العمر الأبيض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الملك سعود على شرفة ناطحة سحاب بنيويورك قبل 70 عاما
» صورة نادرة لنجم الزمالك أثناء توقيعه للفريق تشعل تويتر
» هايدي كرم تحرج صديقتها الفنانة وتكشف سرا صادما عن زوجها
» فنانة شهيرة بعد السخرية من ترهلاتها: بفكر في الانتحار
» نجم الأهلي السابق: هتبدأ الدوري غصب عنك
» هجوم على فنانة شهيرة بعد الكشف عن جنسية زوجها
» رضا عبد العال: أبو تريكة وراء كراهية أغلب جماهير مصر لمحمد صلاح
» صدمة وذهول.. «أسامة بن لادن» يظهر في المدرجات الإنجليزية
» مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس غد الخميس
» لماذا يغيب محمد صلاح عن ليفربول؟.. المدرب يجيب
» حكم تاريخي ضد كويتية جمعت بين زوجين بطريقة شيطانية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية