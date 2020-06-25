» صورة نادرة لنجم الزمالك أثناء توقيعه للفريق تشعل تويتر

25 يونيو 2020 - 08:56 ص

نشر هيثم فاروق - نجم الزمالك السابق - صورة نادرة لنفسه أثناء توقيعه للأبيض قبل أكثر من 21 سنة.



وقال تعليقا على الصورة: في مثل هذا اليوم من عام 1999.قمت بتوقيع عقد انضمامي لنادي الزمالك في صالة حنفي بسطان وذلك في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك وتم تقديمي لجماهير القلعة البيضاء. تي شيرت العمر الأبيض.

