بعد تراجع طفيف.. استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

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استقرار

اسعار الدولار

تعاملات اليوم

بعد تراجع طفيف في بعض البنوك أمس الأربعاء،  استقرت أسعار الدولار في مصر بالبنوك، في تعاملات اليوم الخميس.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في بنكي المصري الخليجي ومصر إيران التنمية 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع.


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