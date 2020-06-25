رسالة مفاجئة من ابنة رجاء الجداوي بعد تدهور صحتها

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رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

أحمد عادل شعبان

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رجاء الجداوي

علقت أميرة حسن مختار - ابنة الفنانة رجاء الجداوي - على الأنباء المتداولة عن تدهور حالتها الصحية.

وقالت في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : اللهم جبرا وصبرا و قوة.

وكانت أميرة ألمحت إلى تدهور حالة والدتها الصحية في تدوينة أمس.

وقالت : لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده، وألا تعلمي ربك قادر.. يحيي العظام وهي رميم.. دي ثقتها دايما فيك يارب.

وتعرضت رجاء الجداوي لمشاكل في الرئة فضلا عن انخفاض نسبة الأكسجين في الدم بعد إصابتها بفيروس كورونا.

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