  • الأربعاء 24 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وزيرة الصحة

بيان اليوم.. تسجيل 1420 إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

الإفراج عن 530 سجينًا بعفو رئاسي

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه في التعاملات المسائية

البطل محمد ياسين

بعد أحمد راضي.. وفاة بطل عالمي عراقي بـ"كورونا"

كورونا

أول دولة خليجية تعلن حرية الحركة طوال اليوم دون تقييد

صدمة.. الناجون من كورونا يصابون بتلف في الرئة

صدمة.. الناجون من كورونا يصابون بتلف في الرئة

صالح المغامسي

المغامسي يتسبب في غضب عارم بسبب"نكاح المرأة والحائط"

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كرم جبر بديلًا لـ مكرم محمد أحمد في رئاسة "الأعلى للإعلام"

الذهب

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس غد الخميس

عرب وعالم

حالة الطقس
حالة الطقس

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا

#

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس عيد الفطر

#

طقس شديد الحرارة غدًا.. تحذيرات حادة من الأرصاد الجوية

#

برد وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا  الخميس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط احيانا ، لطيف ليلا معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة،لطيف ليلا ، حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة ، معتدل ليلا.

الظواهر الجوية نشاط رياح على جنوب سيناء مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق واضطراب فى حركة الملاحة البحرية ، نشاط رياح على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر..
العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
الاسكندرية 29 20
وادى النطرون 34 20
طنطا 33 21
شبين الكوم 33 21
دمنهور 31 20
بلطيم 29 22
مطروح 26 19
السلوم 28 18
سيوة 34 19
بورسعيد 28 22
دمياط 28 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 32 22
الاسماعيلية 34 22
السويس 34 22
العريش 29 20
رفح 29 21
راس سدر 36 23
نخل 34 16
نويبع 35 24
طابا 33 20
كاترين 31 19
الطور 34 23
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 38 28
مرسى علم 38 27
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 24
المنيا 36 24
اسيوط 39 26
سوهاج 42 27
قنا 43 27
الاقصر 43 28
اسوان 45 28
ادفو 43 29
ابوسمبل 42 27
الوادى الجديد 42 27
شلاتين 39 30
ابورماد 38 28
حلايب 34 29
راس حدربه 34 28

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صدمة وذهول.. «أسامة بن لادن» يظهر في المدرجات الإنجليزية
» مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس غد الخميس
» لماذا يغيب محمد صلاح عن ليفربول؟.. المدرب يجيب
» حكم تاريخي ضد كويتية جمعت بين زوجين بطريقة شيطانية
» كورونا.. تسجيل 1492 إصابة جديدة بتركيا
» كيف تقوى جهاز المناعة.. إليكم أفضل عشرة أطعمة
» بشرى سارة لمسلمي العاصمة الإيطالية
» بعد جراحة فاشلة في «القضيب».. مريض يهاجم الطبيب بسكين
» لاعب إنجليزي يعترف بأنه «مثلي»
» الاتحاد السكندري يتخذ إجراءًا عاجلًا بشأن لاعبه المصاب بكورونا
» "الصحة العالمية" توجه رسالة للسعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية