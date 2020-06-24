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صدمة وذهول.. «أسامة بن لادن» يظهر في المدرجات الإنجليزية

عرب وعالم

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فتحي مجدي

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تعرض نادي ليدز يونايتد، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لانتقادات بعد أن ظهوت صورة أسامة بن لادن، زعيم "القاعدة" في مدرجات ملعب إيلاند.

وبينما لا يُسمح لمشجعي الدوري الإنجليزي بحضور المباريات، في ظل الإجراءات التي تطبقها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا، بادرت الأندية إلى وضع ملصقات بصور المشجعين مقابل 25 جنيهًا استرلينيًا للصورة الواحدة.

لكن كانت المفاجأة حين اكتشف أحد مستخدمي وسائل اتواصل الاجتماعي صورة بن لادن ضمن حشود المشجعين الافتراضيين، إذ يبدو أن أحد المشجعين دفع ثمن صورة لزعيم "القاعدة" الراحل لتكون في ملعب "ايلاند".

وكان من بين الذين شاركوا الصورة الكوميدي ومقدم برنامج "توب جير"، بادي ماكجينيس، الذي نشر الصورة على موقع "تويتر" r مع تعليق: "لم يعد هناك شيء يفاجئني في عام 2020؟ Leeds United - Hold my pint".

وكتب أحد مشجعي ليدز الذي تم وضع صورته بجانب جوار بن لادن: "شكرا @ lufc أنا بجانب بن لادن الدامي!!!" 

وقام النادي بإزالة صورة زعيم "القاعدة" الراحل بعد اكتشافها. 

ومن المقرر أن يستضيف ليدز فولهام يوم السبت في أول مباراة على ملعبه منذ استئناف الدوري الإنجليزي بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا.

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