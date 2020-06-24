10نصائح بسيطة لعلاج حروق الشمس

24 يونيو 2020 - 09:15 م



يعاني البعض في فصل الصيف من حروق الشمس، ممن يتعرضون بشكل مباشر لأشعة الشمس، قد تتسبب في الإصابة بحروق مؤلمة.



ليس هذا فقط، لكن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بسرطان الجلد، فيما يقدم الخبراء 10 نصائح لتهدئة البشرة المحروقة، نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية على النحو التالي:



. محلول (Aftersun)

هناك الكثير من المستحضرات التي يمكنك شراؤها من الصيدلية المحلية أو السوبر ماركت المصممة لتخفيف الحرق، وتساعد أيضًا في إصلاح الجلد التالف.



اختر واحدة تحتوي على الصبار، حيث من المعروف أن المستخلصات النباتية تساعد على تهدئة الحروق.



على الرغم من أن هذه المستحضرات يمكن أن تساعد في إصلاح الجلد بعد تلف الشمس، إلا أنها لا تستطيع إصلاح الضرر الذي للحق بالخلايا.



إن الضرر الذي يلحق بالخلايا هو الذي يعرض لخطر الإصابة بسرطان الجلد، لذا تأكد من أنك تستخدم واقي الشمس دائمًا.



. التبريد

يمكن أن يساعد الضغط البارد، أو كيس الثلج، أو الدش البارد، أو الحمام البارد في تهدئة بشرتك.



لا تضع الثلج مباشرة على الجلد، لأن ذلك يمكن أن يسبب الألم والضرر، لفه بمنشفة أو فانيلا أولاً. قد تحتاج إلى تكرار العمليات عدة مرات، اعتمادًا على مدى سوء الحرق.



. الزبادي

يمكنك استخدام الزبادي لتخفيف حروق الشمس، ولكن ليس من خلال تناوله.



ليس من الواضح تمامًا سبب ذلك، ولكن من المحتمل أن يرجع ذلك إلى حقيقة أنه يحتوي على مستوى حموضة أعلى، لذلك يمكن استخدامه لتهدئة الحرارة.



. الشاي

استخدم كيس شاي بارد أو شاي طازج، لتبريد البشرة. يعتقد أن حمض التانيك في الشاي الأسود يساعد على سحب الحرارة من الحرق واستعادة درجة الحموضة للمساعدة على الشفاء.



. الشرب

عندما تصاب بحروق الشمس يميل الجلد إلى الجفاف. لذلك من المهم التأكد من أنك تشرب الكثير من الماء، لتعويض ما تفقده في العرق، وكذلك ما تفقده من خلال التبخر من البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد شرب الماء البارد في خفض درجة حرارة جسمك.



. الحليب

يساعد ضغط الحليب البارد أيضًا على تخفيف حروق الشمس.

يحتوي الحليب على الفيتامينات A و D والأحماض الأمينية وحمض اللاكتيك والدهون وبروتينات مصل اللبن والكازين. هذه المكونات هي التي تساعد البشرة على التعافي.

تساعد الفيتامينات الجلد على الشفاء بينما يشجع حمض اللاكتيك الجلد على التخلص من الخلايا الميتة. لكن سيكون هناك التهاب أقل إذا كان الجهاز المناعي لا يعمل بشكل طبيعي.



كل ما عليك فعله هو صب بعض الحليب في وعاء، وفتحه في الفانيلا واتركه في الثلاجة ليبرد. بمجرد أن ينقع الحليب في القماش ويكون كلاهما باردًا، أخرجه واضغط على الفانيلا على الجلد المصاب بحروق الشمس.



. الكريمات

هناك الكثير من الكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي ستساعد في إصلاح الضرر الذي لحق ببشرتك. يمكن لأشياء مثل كريم الهيدروكورتيزون أن تساعد في تخفيف الحرق والحكة والتورم. لكن لا يمكنها إصلاح الضرر الأساسي الذي لحق بالخلايا .تحدث إلى الصيدلي عن أفضل كريم للاستخدام.



. مسكنات الألم

إذا كان حروق الشمس لديك سيئة، فقد تحتاج إلى القليل من الألم. يمكنك تناول الإيبوبروفين والباراسيتامول لتخفيف ألم حروق الشمس. وإذا كانت الأعراض شديدة، يمكن أن ينجم عنه التقرح والتورم والحمى، لذا يجب أن تذهب إلى الطبيب.



. الخيار

يستخدم للحفاظ على برودة العينين أثناء العناية بالوجه، فضلاً عن حروق الشمس. إذ يعتقد أن الخيار له خصائص مضادة للأكسدة طبيعية لتبريد الحروق.



يمكنك إما تقطيعه وتطبيقه مباشرة على بشرتك أو هرسه واستخدامه مثل الكريم. في حين لا يوجد دليل علمي يشير إلى أنه يعمل، فإن الخيار سيشعر بالتأكيد بلطف وبارد.



. ما يجب تجنبه

على الرغم من أن زيت الأطفال رائع في مجموعة من الحالات، إلا أنه لا يجب استخدامه لعلاج حروق الشمس. وذلك لأن المنتجات الزيتية أو الدهنية يمكن أن تجعل الحرق أسوأ من خلال عدم ترك المنطقة تبرد.







