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طفل رضيع يموت بكورونا بسبب الجيران

عرب وعالم

طفل رضيع يموت بكورونا بسبب الجيران
طفل رضيع يموت بكورونا بسبب الجيران

فتحي مجدي

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توفي طفل عمره 40 يومًا جراء إصابته بفيروس كورونا, بعد أن انتقلت إليه العدوى من الجيران الذين كانوا يحتفلون بولادته.

كان الطفل مصابًا بـ (كوفيد – 19) عندما كان عمره 28 يومًا فقط بعد نقله إلى مستشفى إقليمي في مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية. بعد حوالي أسبوعين من العلاج، توفي الرضيع بشكل مأساوي. 

قال رئيس فرقة العمل المحلية لمكافحة فيروس كورونا، سيفاي هدايت، إن تتبع العقد يشير إلى أن الطفل أصيب بفيروس من الجيران الذين زاروه بعد ولادته. 

وأضاف أن العديد من الجيران احتضنوا الطفل أثناء زيارتهم لأسرته.

وظهرت عليه الفيروس بما في ذلك السعال والحمى ومشاكل في التنفس بعد الزيارة. لكن نتائج الاختبارات جاءت سلبية بالنسبة لوالديه، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال سيجيت برايونو، عضو فرقة عمل (كوفيد – 19)، إنهم وجدوا أشخاصًا يعانون من أعراض الفيروس، وأختبر آخرون ممن أثبتت إصابتهم بالفشل في العزلة الذاتية في المنطقة التي يعيش فيها الطفل. 

وتم دفن الطفل منذ ذلك الحين بموجب بروتوكولات صارمة لفيروس كورونا.

وفقًا لأحدث الأرقام من جامعة جونز هوبكنز، سجلت إندونيسيا 47896 حالة إصابة بـ (كوفيد – 19)، إلى جانب 2،535 حالة وفاة.

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