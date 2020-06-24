بعد أحمد راضي.. وفاة بطل عالمي عراقي بـ"كورونا"

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بعد أيام من وفاة أسطورة كرة القدم العراقي أحمد راضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، توفى اليوم أحد أبطال العراق وبطل آسيا والعالم في رفع الأثقال محمد ياسين.

ونعى نادي أربيل الرياضي في بيان رسمي، الرباع العراقي محمد ياسين، الذي وافته المنية اليوم الاربعاء في السويد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وجاء في بيان لنادي أربيل الرياضي: "نيابة عن رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي، نتقدم با?حر التعازي وخالص المواساة إلى الوسط الرياضي وعائلة الفقيد محمد ياسين لاعب أربيل السابق وبطل آسيا والعالم برفع الأثقال الذي وافته المنية اليوم الاربعاء في السويد إثر إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويغفر ويحسن له، ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته وأهله ومحبيه الصبر والقوة والسلوان".

يذكر أن الرباع محمد ياسين، توج بطلا للعراق لسنوات طويلة وأيضا كان بطلا على مستويي آسيا والعرب، كما حقق المركز الرابع في أولمبياد لوس انجلوس عام 1984 كأفضل إنجاز أولمبي، وحقق 50 ميدالية متنوعة، محطما 150 رقما قياسيا، عراقيا وعربيا وآسيويا.


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